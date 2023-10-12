بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1811 لسنه 2023 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في الجريدة الرسمية،أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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