ضبط طن لحوم مجهولة المصدر في حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أنواع المخالفات بما يضمن الحماية الكاملة لجمهور المستهلك من اقتناء سلع فاسدة أو مجهولة المصدر.



وكانت الحملات الرقابية التى شنتها مديرية التموين بالقليوبية، بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة برئاسة عايد رشدي مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي قد أسفرت عن ضبط طن لحوم مجهولة المصدر، و 165 كيلو دهون بثلاجة لحوم، بالاضافة إلى تحرير عدد 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.



كما تشكلت حملة تموينية برئاسة مجدي عبد الكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبالإشتراك مع رضا عويس مدير عام الرقابة، والمتابعة بالمحافظة ومأموري الضبط القضائي، وأسفر عن ضبط أحد المطاحن التى تنتج الدقيق البلدى المدعم بدائرة المحافظة، وذلك لقيامه بتجميع كمية من النخالة الخشنة تقدر بنحو128.400طن نخالة خشنة غير مثبتة بسجلات المطحن.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطحن، وضد المخالفين وحرزت المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.