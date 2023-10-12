جمعية الوفاء لمصر تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بقصر العيني

جمعية الوفاء لمصر تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينين بجامعة القاهرة "القصرالعيني"، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز"

ودعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس 12 أكتوبر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.