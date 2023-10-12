سفاجا تستعد لموسم الأمطار والسيول ضمن خطة الاستجابة للكوارث

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات المتعلقة بموسم الأمطار والسيول، عُقد اجتماع تنسيقي في مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، ضمن إطار خطة الاستجابة للكوارث. شهد الاجتماع مشاركة وتنسيق جميع الجهات المعنية، بدءًا من السلطات الأمنية والإدارات التنفيذية وصولًا إلى شركات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

تم تقديم خطة شاملة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول، حيث تم تنظيم المدينة إلى 6 قطاعات تشمل جميع أرجاء المنطقة والطرق المؤدية إليها ومنها، مع تخصيص أطقم فنية ومعدات خاصة لكل قطاع. تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكاتف بين جميع الجهات لمجابهة الأزمات والكوارث، واستخدام الإمكانيات والمعدات بكفاءة وفعالية لمواجهة المخاطر المحتملة.

أوضح رئيس مدينة سفاجا، اللواء ياسر شعبان، أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتظهر التزام الحكومة بضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الناتجة عن الظروف الجوية المتغيرة.