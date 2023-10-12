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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة صناع الخير للعيون بشبرا ملس

قافلة طبية بالغربية
قافلة طبية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود المرحلة الثانية لقافلة مبادرة" عنيك في عنينا "للحد من مسببات العمى والتي أقامتها مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي قرية شبراملس بمركز زفتي والقرى المجاورة.

قامت القافلة باجراء 30 عملية جراحة عيون مختلفة وتسليم 267 نظارة طبية بالمجان للمستفيدين من أهالي قرية شبراملس والقرى المجاورة.

واطلع محافظ الغربية علي تقريرا مفصلا عن طبيعة العمليات الجراحية التي تم إجراؤها والتي شملت عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسة وجسم زجاجي وإزالة مياه زرقاء وتضمن التقرير تقديم صناع الخير جميع خدمات القافلة بالمجان تماما.

وأشاد رحمي بجهود مؤسسة صناع الخير والبنك الأهلي المصري في تنظيم سلاسل القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة.

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وأوضح محافظ الغربية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا، مؤكدا على تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة تواصل تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالي قرى حياة كريمة بالغربية مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم عدد من القوافل للكشف على أمراض العيون بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية لخدمة أهالي المحافظة بالكامل وأضاف عبد الفتاح إلى أن مراحل عمل قوافل صناع الخير الطبية لمحاربة العمى تشمل المرحلة الأولى منها توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء العلميات الطبية وان المرحلة الثانية تشمل نشر الوعي بأهمية النظارات الطبية وتوزيع النظارات على مستحقيها وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

لتحالف الوطني قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية شبراملس في اليوم العالمى عنيك فى عنينا طارق رحمي محافظ الغربية

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