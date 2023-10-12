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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع صحي كارثي.. المستشفيات تتحول إلى مقابر جماعية في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد مسئول في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال الدكتور إبراهيم عباس مسؤول قسم الأشعة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إن قسم الأشعة كغيره من الأقسام الأخرى يعاني من نقص حاد في المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لتشخيص المرضى.

وأضاف أن أي تدخل جراحي يحتاج إلى تشخيص طبي دقيق إذا لم تتوفر المعدات اللازمة له سيهدد حياة المريض، بحسب تصريحاته لوكالة "صفا" الفلسطينية.

وأكد عباس على أن الوضح الصحي في القطاع كارثي وينذر بانهيار المنظومة الصحية بالكامل.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء الذي يمثل الشريان المغذي لأولى الإجراءات الطبية بالتشخيص، بالإضافة إلى كافة الأقسام الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، سيحول مستشفيات قطاع غزة إلى مقابر جماعية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة مع دخول اليوم السادس من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف إن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد، مبيّناً "أن المستشفيات في حالة إشغال نام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض".

وأكد على أن استمرار قطع الاحتلال للكهرباء والمياه والوقود عن القطاع يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

انقطاع التيار الكهربائى غزة مقابر جماعية

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