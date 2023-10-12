خالد صديق: دورنا تنمية الطابع التاريخي والأثري للقاهرة الخديوية

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذية لصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، إن تغيير اسم الصندوق من "تطوير العشوائيات" إلى التنمية الحضرية يدخل فيه مهام عديدة للصندوق بمسماه الجديد، مشيرا إلى أن الهدف من التنمية الحضارية تحقيق تنمية شاملة بالمدن.

خالد صديق: الصندوق هدفه تنمية المدن الحضارية

وأضاف أثناء حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن الصندوق كان هدفه تنمية المدن الحضرية وتخطيطها بشكل أفضل، مضيفا أن من مهام الصندوق أيضًا الدخول فى الأماكن ذات الطابع التاريخى والأثرى المميز لتطويرها مثل القاهرة الخديوية التاريخية والفاطمية ".

وشدد المهندس خالد صديق ، على أن صندوق التنمية الحضرية يستهدف الطموح العمراني، وتحقيق التنمية الحضرية، موضحًا أن الصندوق قام بتطوير المدن خلال الفترة الماضية، وبناء الكمباوندات على غرار المدن الجديدة تلبية لنداء المواطنين، إضافة لتنفيذ مشروعات تنموية فى المدن.