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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو جريء لـ رانيا يوسف بسبب آخر يوم تصوير هذا الفيلم |شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها مساء اليوم من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات.

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا مثيرا للغاية وهو ما أثار الجدل على صفحتها الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.
 

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أحدث أعمال رانيا يوسف

وبدأت رانيا يوسف وشريف منير مساء أمس الأربعاء تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد بقينا اتنين والذى كان يحمل اسم قائمة الأماني قبل تغييره.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم ميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير إيجار قديم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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