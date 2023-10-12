عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

كارمن سليمان
كارمن سليمان

أثارت المطربة كارمن سليمان الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تردد أقاويل حول إعتذارها عن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ"32". 

كارمن سليمان: انفصال والديّ تمّ بموافقتي | مجلة المجلة
كارمن سليمان 

إعتذار كارمن سليمان عن مهرجان الموسيقى العربية

حسم المنتج مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، الجدل المثار حول اعتذارها عن المشاركة في الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية.

حيث نشر مصطفى عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "زمن عدم الرد والسكوت خلص خلاص وكل واحد لابد يلزم مكانه ويعرف تمامه بمنتهى الأدب والعقلانية والرقي اللي عرفته عن نفسي وحضراتكم عرفتوه عني".

وتابع: "بصفتي مالك ومدير شركة سي اس ميوزك والمنتج الموسيقي الحصري لصوت مصر الراقي المحترم النجمة كارمن سليمان، أنفي قولاً واحداً ما صدر عن المدعو محمد رمضان وبعض السادة الصحفيين المحترمين، وأؤكد لحضراتكم أنه لم يصدر إطلاقاً عن النجمة كارمن سليمان أو السيد إيهاب صالح مدير أعمالها أو مكتبنا الإعلامي، أي اعتذار شفهي أو مكتوب عن مهرجان الموسيقى العربية العريق لدورته الحالية أو أي دورة سابقة، على مدار ما يزيد عن عشرة أعوام قد أحيت فيهم كارمن مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الصرح العظيم دار الأوبرا المصرية في مختلف محافظات مصر ".

فيديو جريء لـ رانيا يوسف بسبب آخر يوم تصوير هذا الفيلم |شاهد

ياسر وهبة عن خريجي الكليات العسكرية: قُرى عينيك يا مصر وانظري ماذا تأمرين

وأضاف مصطفى جاد: "وعليه فإن ما جاء في بيان أو بوست المدعو محمد رمضان أو غيره هو خبر مفبرك مغرض لا أساس له من الصحة، مستند على مصادر واهية وهمية مفبركة، و يشتمل على تجريح، لن أقوم بالرد عليه لسطحية الطرح و ركاكة الأسلوب، فيما يتعلق بالبوست أو الردود عليه، و سيتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية القانونية الراقية العقلانية مهما اضطرنا البعض لغير ذلك، دمتم بخير".

لمناسبة ميلادها...كارمن سليمان بتسريحات شعر شبابية | مجلة الجميلة
كارمن سليمان 

أخر أعمال كارمن سليمان 

المطربة كارمن سليمان، طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية بعنوان "روقاني"، من كلمات مصطفى ناصر، و ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكسوماستر ماهر الملاح.

حقيقة تأجيل حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

أكدت منى عبدالعظيم، مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية، أقامت حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، في موعده 24 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رئاسة د خالد داغر رئيس الأوبرا.

من جانبه، كشف مدير المهرجان المايسترو هاني فرحات عن تفاصيل حفل الافتتاح المقرر أن يكون على خشبة مسرح النافورة 24 أكتوبر الجاري قائلًا: أن حفل الافتتاح يحتفل بمئوية فنان الشعب سيد درويش وتم تخصيص فقرة مميزة بتلك المناسبة، وبعدها يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة الافتتاح ويشاركه العزف صوليست الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

 

كارمن سليمان إعتذار كارمن سليمان عن مهرجان الموسيقى العربية إعتذار كارمن سليمان مهرجان الموسيقى العربية أخر أعمال كارمن سليمان حقيقة تأجيل حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

ترشيحاتنا

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ