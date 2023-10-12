الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أثارت المطربة كارمن سليمان الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تردد أقاويل حول إعتذارها عن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ"32".

كارمن سليمان

إعتذار كارمن سليمان عن مهرجان الموسيقى العربية

حسم المنتج مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، الجدل المثار حول اعتذارها عن المشاركة في الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية.

حيث نشر مصطفى عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "زمن عدم الرد والسكوت خلص خلاص وكل واحد لابد يلزم مكانه ويعرف تمامه بمنتهى الأدب والعقلانية والرقي اللي عرفته عن نفسي وحضراتكم عرفتوه عني".

وتابع: "بصفتي مالك ومدير شركة سي اس ميوزك والمنتج الموسيقي الحصري لصوت مصر الراقي المحترم النجمة كارمن سليمان، أنفي قولاً واحداً ما صدر عن المدعو محمد رمضان وبعض السادة الصحفيين المحترمين، وأؤكد لحضراتكم أنه لم يصدر إطلاقاً عن النجمة كارمن سليمان أو السيد إيهاب صالح مدير أعمالها أو مكتبنا الإعلامي، أي اعتذار شفهي أو مكتوب عن مهرجان الموسيقى العربية العريق لدورته الحالية أو أي دورة سابقة، على مدار ما يزيد عن عشرة أعوام قد أحيت فيهم كارمن مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الصرح العظيم دار الأوبرا المصرية في مختلف محافظات مصر ".

وأضاف مصطفى جاد: "وعليه فإن ما جاء في بيان أو بوست المدعو محمد رمضان أو غيره هو خبر مفبرك مغرض لا أساس له من الصحة، مستند على مصادر واهية وهمية مفبركة، و يشتمل على تجريح، لن أقوم بالرد عليه لسطحية الطرح و ركاكة الأسلوب، فيما يتعلق بالبوست أو الردود عليه، و سيتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية القانونية الراقية العقلانية مهما اضطرنا البعض لغير ذلك، دمتم بخير".

كارمن سليمان

أخر أعمال كارمن سليمان

المطربة كارمن سليمان، طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية بعنوان "روقاني"، من كلمات مصطفى ناصر، و ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكسوماستر ماهر الملاح.

حقيقة تأجيل حفل افتتاح الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

أكدت منى عبدالعظيم، مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية، أقامت حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، في موعده 24 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رئاسة د خالد داغر رئيس الأوبرا.

من جانبه، كشف مدير المهرجان المايسترو هاني فرحات عن تفاصيل حفل الافتتاح المقرر أن يكون على خشبة مسرح النافورة 24 أكتوبر الجاري قائلًا: أن حفل الافتتاح يحتفل بمئوية فنان الشعب سيد درويش وتم تخصيص فقرة مميزة بتلك المناسبة، وبعدها يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة الافتتاح ويشاركه العزف صوليست الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.