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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن : الرئيس بحفل الأكاديمية العسكرية أكد وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، حسمت موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، وأكدت أن الدولة المصرية ستظل دائما بجانب الشعب الفلسطيني وتدافع عن مقدراته وحقوقه أمام العالم، كما تضمن خطاب الرئيس السيسي أيضا رسائل للشعب المصرى بضرورة الحفاظ على وطنه وآمن بلاده واستقرارها، ومنع أي محاولات للإضرار بالدولة المصرية.

وقال "رزق" فى بيان صحفى له ، إن الرئيس السيسي أكد دعوة مصر للسلام من خلال دعوته إلى الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي حدد مطالب الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير.

وأشار "رزق"، إلى أن الرئيس السيسي أكد على بطولات الجيش والشعب المصرى في القضاء على الإرهاب، من خلال تأكيده أن مصر بجيشها وشعبها، يصيغون على مدار عقد كامل، صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين، وواجهوا معًا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيًا، ليفيض على العالم بالسلام والمحبة واجهنا الإرهاب والترويع استعدنا بناء المؤسسات، واجهنا التحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة، وباصطفافنا الوطني عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق به.

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