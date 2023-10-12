عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: خطاب الرئيس السيسي رسائل للمجتمع الدولي لإنقاذ شعب فلسطين

أسماء الجمال عضو
أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكدة أن خطابه تضمن رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللاإنسانية في غزة من الجانب الإسرائيلي.

وقالت النائبة أسماء الجمال فى بيان صحفى لها إن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسئولياته ، وكشف بوضوح سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في دعم القضية وإقامة السلام الشامل.

وأشارت الجمال إلي أن عقيدة مصر لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، وقدمت مصر من أجل ذلك الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضية القومية الكبرى وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة أسماء الجمال إن مصر تقود جهود كبيرة كما أن  الرئيس السيسي  يبذل جهودا في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فورية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلي المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع و صواريخ الإسرائيلية.

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية الكليات العسكرية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إنعاش قلب.. الاحتلال يحتجز سيارة إسعاف بداخلها إصابة خطيرة في قلقلية

وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

تفاقم الوضع في إسرائيل.. منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة كبيرة

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ