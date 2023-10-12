عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الصراع المصري الإسرائيلي لم ينته رغم اتفاقية السلام

جمال سلامة أستاذ
جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس، إنه منذ تأجج الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر هي الداعم الأول وفي ساحة المواجهة الأولى مع إسرائيل في الصراع العربي، وذلك بداية من حرب 1948، كانت مصر هي القوة الأولى التي دخلت قبل إعلان موعد الحرب. 

أستاذ علوم سياسية يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ETC"، أن مصر أرسلت قوات خفيفة بقيادة المتطوعين أحمد عبد العزيز، وبعض ضباط الجيش وقتها، ودائما مصر تتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ويجب التفرقة بين أمرين، وهي إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وهذا حدث منذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن حالة الصراع بين مصر وإسرائيل لم تنته، هناك فارق بين الحرب والصراع، الحرب أداة من أدوات الصراع، ولكن الصراع يُدار من خلال عدة أدوات، وهي مرحلة من مراحل الصراع، وبالتالي مصر مازالت طرفًا في دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تخرج من تلك الدائرة حتى الآن، وتدير الصراع من خلال أدوات أخرى. 

واستكمل، أن الرئيس السيسي أشار إلى مثل هذا الأمر من خلال تصريحاته أن مشكلة القضية الفلسطينية لن تتحقق على حساب أطراف أخرى، موضحا أن الحروب التي خاضتها مصر السبب الأول والأساسي فيها هي فلسطين، ومازالت في قلب الوجدان المصري. 

الصراع العربي الإسرائيلي إسرائيل القضية الفلسطينية ضياء رشوان برنامج مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جابر القرموطي: الشعب لازم يحمد ربنا على نعمة الأمن والاستقرار

السيسي: نبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات للأشقاء في فلسطين

السيسي يقدم التحية للشهداء: قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا

السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بين طلبة الكليات العسكرية

رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف عن حل أغرب مشكلة بمثلث ماسبيرو

التنمية الحضرية : الرئيس السيسي كلفنا بتطوير 357 منطقة غير آمنة

خالد صديق: دورنا تنمية الطابع التاريخي والأثري للقاهرة الخديوية

احتفالا بنصر أكتوبر.. السيسي يشهد عرضًا مميزًا في السماء بعنوان "خير أجناد الأرض"

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

بـ 160 ألف جنيه .. اركب كيا "أوتوماتيك" موديل 2001

ارتفاع شهداء فلسطين إلى 1569 وأكثر من 7000 جريح

أبرزها الفصل من الكلية.. عقوبات تأديبية للطلاب بقانون تنظيم الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ