أستاذ علوم سياسية: الصراع المصري الإسرائيلي لم ينته رغم اتفاقية السلام

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس، إنه منذ تأجج الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر هي الداعم الأول وفي ساحة المواجهة الأولى مع إسرائيل في الصراع العربي، وذلك بداية من حرب 1948، كانت مصر هي القوة الأولى التي دخلت قبل إعلان موعد الحرب.

أستاذ علوم سياسية يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ETC"، أن مصر أرسلت قوات خفيفة بقيادة المتطوعين أحمد عبد العزيز، وبعض ضباط الجيش وقتها، ودائما مصر تتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ويجب التفرقة بين أمرين، وهي إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وهذا حدث منذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن حالة الصراع بين مصر وإسرائيل لم تنته، هناك فارق بين الحرب والصراع، الحرب أداة من أدوات الصراع، ولكن الصراع يُدار من خلال عدة أدوات، وهي مرحلة من مراحل الصراع، وبالتالي مصر مازالت طرفًا في دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تخرج من تلك الدائرة حتى الآن، وتدير الصراع من خلال أدوات أخرى.

واستكمل، أن الرئيس السيسي أشار إلى مثل هذا الأمر من خلال تصريحاته أن مشكلة القضية الفلسطينية لن تتحقق على حساب أطراف أخرى، موضحا أن الحروب التي خاضتها مصر السبب الأول والأساسي فيها هي فلسطين، ومازالت في قلب الوجدان المصري.