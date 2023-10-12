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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العمل الأهلي الفلسطيني: كلمة الرئيس السيسي تأتي ضمن الدور المصري للوساطة والتهدئة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، بكلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية عن تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة .

 

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وقالت رتيبة النتشة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية تأتي ضمن الدور المصري الدائم في لعب الوساطة والتهدئة في كل حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأكدت رتيبة النتشة، أن دولة الاحتلال لم تستهدف في غاراتها أي هدف عسكري واحد، بينما في الجانب المقابل كل العمليات للمقاومة الفلسطينية كانت تستهدف أهدافًا عسكرية، موضحةً أنه يجب أن يكون الحديث مختلف وموجه بشكل أساسي للإسرائيليين، وعدم مقايضة الأسرى الإسرائيليين بالممرات الآمنة الإنسانية لأن واجب دولة الاحتلال توفير هذه الممرات الإنسانية لأنها ليست خاضعة للتفاوض.

 

وأكدت، أن قطاع غزة يشهد مأساة إنسانية وليس محاولة تهجير قطاع غزة، وإنما تطهير عرقي تام، فهناك 22 أسرة في القطاع تم محوها من السجل المدني نهائيا من الشيوخ إلى الأطفال، كما أن نصف الضحايا في القطاع من الأطفال والنساء.

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