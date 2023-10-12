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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال مؤتمر حاشد.. عمال مصر يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

عيد مرسال أمين عام
عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر

نظم اتحاد عمال مصر، مؤتمرا اليوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر خلال حواره مع برنامج "مصر تنتخب"، المذاع عبر قناة "المحور"، إن عمال مصر شاركوا فى كل الأحداث التاريخية التى مرت على الدولة المصرية، منها حرب 1973 بجمع التبرعات.

 

الساعد الأساسي

وأوضح عيد مرسال، أن عمال  مصر الساعد الأساسي وحجر الزاوية فى كافة المشاريع التنموية، لافتا إلى أن اتحاد عمال مصر يضم 27 نقابة عامة و 4 آلاف لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، يضمون 6 مليون عضو فعلى بخلاف العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.


وأضاف أمين عام اتحاد عمال مصر، أن جميع عمال مصر يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، شعورا منهم بالخطر الذي يحيط بالدولة وأهمية استقرارها بحكمة الرئيس السيسى.

اتحاد عمال مصر الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي العمالة المنتظمة المشاريع التنموية

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