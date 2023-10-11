الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من اتحاد نقابات العمال

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من اتحاد نقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديراً لدور الاتحاد في العمل النقابي المتميز، مؤكداً أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطي قائم على المشاركة الجماعية من كافة أطياف الشعب المصري، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن العمال مكون أساسي لأي مجتمع، وهم جزء مهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى ضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات

ومن جانبه، أكد اتحاد نقابات عمال مصر على أنهم بالفعل بدأوا في تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري، مؤكدين على حرصهم على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم ألتقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.



