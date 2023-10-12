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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ظلام دامس تضرب الأرض خلال ساعات.. ما القصة؟

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تشهد الأرض ظاهرة فلكية ستحول النهار الى ظلام دامس لمدة تزيد عن 5 ساعات مستمرة وذلك بعد ظهر السبت المقبل. 

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كسوف للشمس خلال أيام | حلقة النار تظهر في السماء .. اعرف أين وكيف تشاهدها

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راقبوا السماء.. أهم الظواهر الفلكية خلال أكتوبر|خسوف للقمر يشاهد في مصر

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الكسوف الحلقي للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية يوم السبت المقبل في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.


وأوضح القاضي، أن هذا الكسوف هو آخر كسوف للشمس في العام الحالي، ولن يرى في مصر والوطن العربي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445 .


وأضاف أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.


وعن مراحل الكسوف الحلقي، أشار القاضي إلى أنه عند ذروة الكسوف في الساعة السابعة و59 دقيقة و21 ثانية مساء سيغطي قرص القمر حوالي 2ر95 من كامل قرص الشمس، ويستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و2ر17 ثانية، وسينتهى الكسوف في الساعة العاشرة و55 دقيقة و7 ثوان مساء.


ونوه بأنه ستتم رؤية الكسوف الحلقي في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، فيما ستتم رؤيته ككسوف جزئي في غرب إفريقيا، أمريكا الشمالية، المحيط الباسفيكي، المحيط الاطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.


 

ظاهرة فلكية النهار السبت

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