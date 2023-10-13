المصريين الأحرار: حديث الرئيس جاء تأكيدًا لموقفنا الواضح تجاه القضية الفلسطينية

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنت من رسائل واضحة خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة جديدة تخريج ابناء تربوا علي قيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن، تزامنًا مع إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وقال حزب المصريين الأحرار أنه يرسل رئيسًا وأعضاء أصدق التهاني لكل أبناء مصر البواسل الذين تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية ليكونوا في صفوف الأبطال درعا وسيف لبلادنا العزيزة، وللقيادة السياسية الرشيدة التي ترنو في خطواتها الراسخة لحماية مقدرات الدولة المصرية وصون حقوق الأمة العربية وسلامة جوارها من الأشقاء والأخوة.

وقال الحزب في بيان صحفي – اليوم الخميس- ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء تأكيدًا للموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية والعمل بكافة قدراتها حتي يتوقف صراخ الأطفال وإرساء السلام والحفاظ علي مقدرات الشعب الفلسطيني، ولعل قول الرئيس واضحًا بأن بحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية؛ ومصر قائدها صمام الأمان المصري وعضّد وسند الأخوة والجوار.

وأضاف" المصريين الأحرار"، أن مصر تكرس جهودها كاملة لتحقيق السلام وسط صراع ضروس، ولعل المجتمع الدولي أمام محك الاختبار الحقيقي حيال ما يجري علي أرض فلسطين العزيزة ويتحمل مسؤوليات جسيمة تلزم الجميع بالتدخل ووصول المساعدات الإنسانية للشعب المُحاصر، والعمل علي نسق الدولة المصرية لتحقيق السلام ووقف شلال الدماء الذي يسفر عنه الصراع العسكري وطالت نيرانه الأطفال والأبرياء.

وأكد حزب المصريين الأحرار أننا نثق في المواطن المصري بان لديه من الفطرة التي تعطيه حكمة قراءة المشهد بعيون ثاقبة وفهم أسباب حزام إضرام النيران حولنا وتوقيته، وايضا وجب التوقف وسؤال أنفسنا ماذا لو لم يكن لدينا رئيسًا بقدرة وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت النيران أكلت الأخضر واليابس.

مشددًا علي أن صمود واستقرار مصر بمثابة ركيزة السلام وطوق النجاة لاهلها وكافة الاشقاء، والفضل لله اولاً واختيار المصريين لشخص المناسب في المكان المناسب لولا لدينا رجل يعرف المعلومة ويُجيد موعد القرار ونحن علي اعتاب موعد جديد للانتخابات نجدد عهد الاختيار لقائد مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي رئيسًا لبلادنا في مرحلة جديدة ورغم كافة التحديات لم تتوقف مصر برهة من الزمن عن التنمية ولم يتأثر أهلها الآلام وانعكاسات الازمات.

ورأى حزب المصريين الأحرار أن الرئيس كان واضحًا للجميع دون استثناء أن مصر ورجالها تحفظ وتصون حدودها بكل قوة وعزم، ولن تفرط في ذرة من رمالها، كما أنها تدفع بكل قوة للحفاظ علي تحقيق الصالح الفلسطيني وقضيته ولن تسمح بتهويد الأمر وتصفية الحالة بالفكرة الخبيثة لإيجاد وطن بديل لاهل فلسطين الأعزاء فإن فلسطين حاضنة أهلها للمنتهي؛ومن هنا يتوجه الحزب بالتحية والعرفان لقائد مصر الأمين علي حفظ استقرار بلاده والمبادر لصون كرامة جواره، وجيش مصر الذى هو جزءًا لا يتجزأ من شعب مصر الساهرين علي حماية مقدرات الوطن من قوى الشر وكل ما يحاك تجاه بلادنا العزيزة.