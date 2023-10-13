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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدهما رضيع .. ابنا نسمة محجوب يرافقانها في عزاء والدها | شاهد

صدى البلد

استقبلت الفنانة نسمة محجوب عزاء والدها مساء الخميس، وسط حضور عدد من مشاهير الفن والإعلام على رأسهم أشرف زكي ومنى الشاذلي وساندي، محسن محي الدين وغيرهم. 

وحرصت نسمة محجوب على اصطحاب طفليها في عزاء والدها، وأحدهما رضيعا وضعته منذ فترة قصيرة، ولفتا الأنظار في العزاء. 

وشيعت نسمة محجوب جثمان والدها إلى مثواه الأخير أول أمس الأربعاء من مسجد الحصري بأكتوبر، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث انهارت الفنانة نسمة محجوب من البكاء لحظة وصول جثمان والدها إلى المسجد، وحاول الأصدقاء تهدئتها.

 

وفاة والد نسمة محجوب 

 

 نشرت الفنانة نسمة محجوب خبر وفاة والدها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو المخرج علاء محجوب.

 

 

وقالت نسمة محجوب: إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.. توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة... سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق). 

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