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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

نفت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا".

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وتوجد قاعدة الظفرة على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبو ظبي، وتعد قاعدة لكل من القوات الإماراتية والأمريكية والفرنسية.

وتستضيف القاعدة الجناح المقاتل لسلاح الجو الإماراتي، الذي يضم سرب شاهين الأول والثاني والثالث المجهز بمركبة لوكهيد مارتن إف -16 إي / إف ديزرت فالكون.

تشكل قاعدة الظفرة مكان واشنطن الرئيسي في الإمارات، إلا أن الجيش الأمريكي تتواجد قواته كذلك في ميناء "جبل علي" الذي تستخدمه البحرية الأمريكية.

وزارة الدفاع الإماراتية قاعدة الظفرة إسرائيل الامارات غزة

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بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

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