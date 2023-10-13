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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية فى مدينة نصر لمدة شهر .. تعرف على الطرق البديلة

صدى البلد

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

 على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءاً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 13/10/2023 ولمدة (ثلاثون يوماً).

وإجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

- يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

- يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية الخدمات المرورية الطرق البديلة العاصمة الادارية شارع ذاكر حسين

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