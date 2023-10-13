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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أبو الهول».. جديد أحمد مراد عن دار الشروق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار الشروق، رواية «أبو الهول» للروائي والسيناريست أحمد مراد.

 

عن الرواية:

«اليوميات الممنوعة من النَّشر» للمُصوِّر الفوتوغرافي والخبير الجِنائي «سليمان أفندي السيوفي»؛ والذي دوَّن فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تَفشِّي وباء الطاعون في القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة في مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.


بدأت الأحداثُ خلال فترة حَبس «سليمان أفندي» في سجن ليمان «الديميرخانة»، أشغال شاقة مؤبدة «فئة م»، تحت وَطأة ظُروف قاسية مُهلِكة، انعكَست آثارُها على حالته النفسية، وأدَّت إلى تفاقُم اضطرابه الذي صنَّفه أطباءُ الأمراض العقلية كفِصام بارانويدي شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجُنون عظَمة مَصحُوب بضَلالات شديدة، تضاعفَ تأثيرُها بسبب توقُّف «سُليمان» المُفاجئ والاضطراري عَن تَعاطي «أعشاب يُوحنَّا» المُهدِّئة للأعراض، ورغم ذلك؛ فقد استطاع «السيوفي» أن يُؤرِّخ لمُغامرة مُثيرة حفَّتها المَخاطرُ من كُل جَانِب.

 عن المؤلف:

أحمد مراد؛ روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

دار الشروق رواية أبو الهول السيناريست أحمد مراد سليمان أفندي تراب الماس الفيل الازرق

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