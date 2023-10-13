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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشاعر بهاء الدين محمد يتراجع عن الاعتزال: كانت لحظة تقيلة على قلبي

بهاء الدين محمد وعمرو
بهاء الدين محمد وعمرو دياب

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد تراجعه عن الاعتزال بعد حوالي أسبوع من نشر هذا القرار عبر حسابه على موقع فيسبوك، وسط صدمة ورفض من محبيه. 

وكتب بهاء الدين محمد ملابسات القرار في منشور جديد له عبر فيسبوك قائلا:" مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت  مش حعرف أوصف إحساسى بكلام يرد بكل إحترام على رد فعلكم وفعل زمايلى الفنانين اللى رافضين قرار إعتزالى والتركيز فقط على تأملات فى نِعم الله".

واستطرد بهاء الدين محمد قائلا:" رد الفعل اللى رافض القرار خلانى أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصوره واضحه مدى الحب والتقدير اللى وصلنى من كل مكان وعرفت من خلاله إن ليا مكان ف قلوب من حقهم الرفض .ورد الفعل اللى رافض الإعتزال خلانى أتجاوز اللحظه اللى خليتنى أفكر ف القرار".

وأوضح:" كانت لحظه سخيفه إتجمعت فيها أحداث كتيره مش حلوه ونفوس وقلوب كلها حقد وسواد وغباء ف الحياه الفنيه والشخصيه .  وكم كبير من ضعف وطمع ناس مش ناس !!! وأنا مهما قابلت وكنت قد اى هجوم قذر او بالمعنى الأوضح ( وساخة ناس مريضه وكلها غل ونقص ) بس حسيت إنى محتاج هدوء . وحسيت ف لحظه إنى محتاج أعيش لنفسى ومع نفسى بعيد عن أى ظروف تجبرنى على الإحتكاك أو معاملة الناس المرفوضه دين وحياة وأخلاق !!!وانا مش سهل أوصف ناس بالشكل ده".

وأشار قائلا:" كانت لحظه تقيله على القلب ولكن إكتفيت بالتخلص نهائى من الأصناف دى اللى بتقصد تتسبب ف أى ضرر وإبتزاز بكل شر وطمع وإستنزاف للإنسانيه اللى ربنا خلقنى بيها حتى لو كنت بأعاملهم بكل خير وماخدوش بالهم إن الطيبه اللى جوايه طيبه من قوتى ورحمتى . وخاصة لما ألاقى اللى بيتعامل معايه ضعيف وناقص . ولكن لابد من مواجهتهم بكل ردع ولازم يتحطلهم حدود لأنى مازلت بأواجه بقايا الناس دى ولكن إن شاءالله ح أكسب ف النهايه لأن اللى يخسرنى خسران ويستاهل مصيره اللى إختاره لذلك قررت شطب وإستئصال كل حد لا يليق ومرفوض .وإحتفظت فقط بالناس اللى قلوبهم ونيتهم سليمه ف الفن والحياه .وشكرا على هذا الحب والإحترام اللى ح أفضل قده وأرد عليه بكل فن .وبأشكر كل قلب كتبلى أو بعتلى أو كلمنى يطمن عليا وإعتبرته شاركنى ووقف معايه بكل حب ف التجربه دى .ومهم جدا أقول أنا مش بتاع ترندات ولا ظهور إعلامى بالعكس من سنين واخد قرار أعيش ف حالى بعيدا عن الأضواء وأسيب أعمالى فقط ف دايرة الضوء ويكفينى إن كلماتى تعيش وتفضل ناجحه وف قلوبكم". 

 

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