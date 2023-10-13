نبأ سار من مرشح عضوية الزمالك بشأن فتوح

أكد مصطفى عبدالخالق المرشح لمنصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك "فوق السن"، أنه حرص على التواجد في انتخابات النادي لأنه يرى قدرته على خدمة القلعة البيضاء في ظل الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الزمالك دخل في نفق مظلم منذ عشر سنوات، مؤكدا أنه سبق وحذر من الأزمات خلال الانتخابات السابقة.

وقال عبدالخالق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "نادي الزمالك تاريخه كبير، وحل أزماته سهلة بالنظر لقيمته العظيمة، والنادي يمتلك أحسن موقع استراتيجي في منطقة المهندسين، ويمتلك سور تجاري يضم عدد من (البوتيكات) ولم يتم تحقيق الاستفادة الكبيرة منها حتى الآن، وفي قانون الرياضة الجديد تم السماح للأندية بالاستثمار منذ عام 2017، ولذلك الأهلي اتجه لتأسيس الشركات وهو ما طالبت به منذ عام 2009".

وأضاف: "قدمت العديد من الدراسات التسويقية والاستثمارية من أجل تطوير نادي الزمالك، وأول شئ سنقوم به تأسيس شركة الزمالك للتسويق الاعلاني، وسنقوم بعمل 64 وحدة إعلانية ستدر دخلًا بـ 256 مليون جنيه سنويًا، وهناك حملات إعلانية لبعض المرشحين وصلت لـ20 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، وسنقوم بإدخال مبالغ للخزينة أكثر من عقود الرعاية، واتمنى أن تسمى (وكالة زامورا) تكريما للشخص العظيم الذي صنع تاريخا كبيرا مع الزمالك".

وأكمل: "سنقوم بإنشاء "ممشى جديد" فوق محلات نادي الزمالك، وستكون منطقة خدمات لأعضاء الزمالك، كما اقترح تطوير ممشى الزمالك واطلاق اسم احمد رموز النادي عليه، كما أن هناك عدد كبير من المحلات لازالت مغلقة، والنادي يمتلك موقع استراتيجي ولديه مزايا كثيرة يجب استغلالها من أجل زيادة المداخيل المالية، وتفادي الأزمات الكثيرة التي عاني النادي منها".

وتابع: "الزمالك يعاني من مشكلة أن كل إدارة تستعين بـ (رجالها) وهذا أمر خاطئ، والزمالك يحتاج لأصحاب الفكر في الفترة المقبلة، عانينا من المشكلات بسبب ذلك وسقطنا في خلافات كثيرة بدءا من كمال درويش وممدوح عباس ثم مرتضى منصور، والمرحلة المقبلة لا تتطلب تصفية حسابات علينا التكاتف من أجل مصلحة نادي الزمالك، أرى أنني قادر على خدمة النادي، وكنت متواجد مع قائمة حسين لبيب في كل الاجتماعات وقيل لي أن دوري تنفيذي فقط، واعتذرت عن التواجد معهم".

وزاد: "كنت معارض في وقت سابق للإدارات السابقة، في 2017 و 2022 مع عبدالله جورج واحمد سليمان، وما كانوا يعارضونه في وقت سابق يحدث من جانبهم حاليا، ومستعد مناظرة قائمة حسين لبيب، بالنسبة لبرنامجها الانتخابي والذين يتحدثون عن أمور مستقبلية، لكن الزمالك قادر على حل أزماته المالية، ولم يتدخل أي شخص حتى الآن في حل مشكلات النادي سوى هاني العتال الذي ساهم في إنهاء أزمة قطاع كرة اليد، وباقي القطاعات السباحة والجمباز والكاراتيه".

وأضاف: "اريد أن تقوم القائمة الموحدة بعرض برنامجها وماذا ستقدم غدًا لحل مشكلات نادي الزمالك، وفرع 6 أكتوبر يحتاج مليارات من أجل البدء فيه، كنا في 2014 نخطط للبناء بـ600 مليون وهذا المبلغ حاليا 10% فقط من إجمالي التكلفة في الوقت الراهن، واشتراكات نادي الزمالك في الموسم الواحد 70 مليون جنيه لا يكفوا لضم لاعب واحد او فسخ عقد لاعب اجنبي، وقبل أن نتجه للفرع الجديد هل تم انهاء الانشاءات في الفرع الرئيسي وحل باقي الأزمات التي تخص فريق الكرة، النادي يحتاج حالـيا للفكر قبل المال".

وأردف: "لدي سؤال هام للقائمة الموحدة ما هي خطة القائمة من 21 اكتوبر حتى 1 يناير القادم لجلب ايرادات لنادي الزمالك وحل ازماته المالية، قمت بتأخير برنامجي حتى آخر أسبوع لأنه سبق وتم سرقة أفكاري في وقت سابق، وعشت ظروف الزمالك وكنت مسئولا قبل ذلك وأدرك حجم الصعوبات".

واستطرد: "لدينا النادي النهري، سأقوم بترخيص مكان لـ (مركب) واستخدامها كقاعة للمناسبات، مع تواجد رياضة التجديف، وتوفير خدمة رياضية واجتماعية من خلال النادي النهري، ولن يتم تكبيد خزينة النادي أي أموال نظير ذلك، كما سنقوم بتطوير حدائق النادي وإزالة اللافتات القديمة ولدي خطة بشأن تسمية تلك الحدائق، وسنعمل على إعادة تأهيل وتطوير المطاعم والكافتيريات داخل النادي، وكذلك صيانة وترميم المرافق، وستكون التعاقدات وفقًا لنظام معين".

وأكد: "سنقوم بإعادة رياضات الكروكيه والاسكواش والهوكي من جديد، وكنا منافسا قويا لنادي الشرقية في الهوكي، سنعمل على تطوير أيضا أرضيات نادي الزمالك، ولابد أن يكون هناك فندق لإقامة اللاعبين، وتجهيز منشأت كاملة لصالح الفرق الرياضية . سأقوم بفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي وأن يتم توجيه أموال الاشتراكات لخدمة الأعضاء من رحلات ومصايف وبرامج ثقافية وتعليمية".

وأضاف: "هناك شخصيات محترمة ليسوا مرشحين يقومون بالعمل على تجديد عقد أحمد فتوح، خصوصا ان عقده قريب من الانتهاء ومن حقه الانضمام لأي نادي خلال شهر يناير المقبل".