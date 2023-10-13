بعد أزمتها الأخيرة.. رسالة من لقاء سويدان لهذا الفنان والسبب مفاجأة

حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنان أحمد صفوت بعيد ميلاده، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشرت لقاء فيديو يجمعها بأحمد صفوت على صفحتها الرسمية وعلق عليها قائلة: يارب كل الخير والحب والنجاح والسعادة الي في الدنيا ليك يا أحمد لأنك تستحقهم يا جان يا نجم يا أصيل سنة حلوة يا صديقي و 27 سنة صداقة و عشرة حلوة.

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس التأديب

وكان قرر الدكتور أشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب وذلك بعد صفع لقاء ميدو عادل بالقلم في كواليس مسرحيتهما الأخيرة.

وقرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من العضوة لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما

والتنبيه مشددا على العضوة لقاء سويدان والعضو محمد عادل بعدم الإدلاء بأية معلومات خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافة لحين انتهاء مجلس التأديب

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

تعود أزمة لقاء سويدان مع ميدو عادل، إلى يوم السبت 23 سبتمبر الماضي، حينما نشبت مشادة بين الطرفين خلال العرض الأخير لمسرحية سيد درويش على مسرح البالون، ترتب عليها صفع الأولى للثاني، على وجهه بالقلم، وحتى الآن لم تكشف الحقيقة كاملة، حيث تتباين الروايات بين الطرفين، في ظل عدم اكتمال التحقيقات الرسمية حتى الآن.

وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.