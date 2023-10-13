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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحها بساعات.. تفاصيل أغنية بهاء سلطان الجديدة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد المطرب بهاء سلطان مساء اليوم لطرح أغنية جديدة بعنوان دادينا، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.

الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.

 

إلغاء حفل بهاء سلطان

 

وقرر القائمون على حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، وعايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة  والذى كان من المقرر إقامته غدا  بالكويت. واحتفل تامر عاشور  بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

 

 

أحدث أعمال بهاء سلطان 

 

وتعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “زبدة سايحة”، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء. الفيلم من المقرر أن يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح ، ويجري حالياً اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم .

 

وأعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".

المطرب بهاء سلطان بهاء سلطان حفل بهاء سلطان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

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