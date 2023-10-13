عاجل.. تعرض دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لعملية طعن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تعرض دبلوماسي إسرائيلي من ضمن موظفي السفارة الإسرائيلية للطعن في الصين.

وقالت جيروزاليم بوست في خبر عاجل لها، إن موظف في السفارة الإسرائيلية في بكين يتعرض لهجوم لم تعرف دوافعه.

ولم تصدر بيان رسمي من الصين او الاحتلال الإسرائيلي ليتم توضيح الحادث والدوافع من الورائه.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين، إن إسرائيل توقعت أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقها.

وأوضح يوفال واكس المسؤول في السفارة الإسرائيلية في بكين، في تصريح صحفي: "عندما يتم إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".