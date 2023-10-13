اليوم.. انطلاق حملات التبرع بالدم لصالح ضحايا غزة بالغربية

ينطلق فعاليات حملات التبرع بالدم لأسر وعائلات محافظة الغربية ظهر اليوم سعيا في التضامن مع اعلان مؤسسات المجتمع المدني دعم وإنقاذ ضحايا غزه بدولة فلسطين والتي تتعرض لوابل من الاعتداءات المستمرة من جانب جنود احتلال الكيان الإسرائيلي طوال الأسبوع الماضي.



كما تنتشر سيارات التبرع بالدم لصالح ضحايا غزة أمام ميداني المحطة ومسجد الشامي بمركزي طنطا والمحلة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة سعيا في جمع أكبر حشد من المتبرعين بالدم ومشتقاته.



الجدير بالذكر أن لفيف من أعضاء وكوادر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الداعمة للدولة المصرية سيشاركون في حملات التبرع بالدم استجابة لدعوات مؤسسات التحالف الوطني لدعم الدولة المصرية علي مستوي محافظات الجمهورية.