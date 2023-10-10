عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: غلق 9 محلات و14 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية

رئيس المحلة
رئيس المحلة

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 9 محلات و 14 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  29محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

محافظ الغربية يشهد احتفالية مركز طنطا الثقافي بنصر أكتوبر والعيد القومي

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

576 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية 

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

الإنارة الخارجية إطفاء الإنارة العدوان الإسرائيلي على غزة القانونية العيد القومى المطاعم والمولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

فلسطين.. المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ

موضوعات متعلقة

بعد صراع مع السرطان.. تشييع جثمان كاتب أكبر مصحف بالعالم في المحلة.. صور

ترشيحاتنا

انتخاب عبدالغفار نائبًا لرئيس الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

في أول يوم عمل له.. رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل وزيرة الهجرة

للمتفوقين بالثانوية العامة.. منح تعليمية ممولة بالكامل للدراسة في الصين

بحضور الرئيس السيسي.. خريجو كلية الشرطة يقدمون عروضا بالخيل

طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون سيناريوهات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

السلطات الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ