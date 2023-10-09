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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا _بسيون.. صور

أعمال الرصف بشوارع
أعمال الرصف بشوارع الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف طريق طنطا بسيون والتي تشرف على رصفه الهيئة العامة للطرق والكباري، كونه يمثل محورا مروريا هاما يربط بين مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة بسيون.

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رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الخامس لجمعية أصدقاء مرضى الأورام

ويتم رصف الطريق بطول 20كم وعرض 9 أمتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 75٪ بتكلفة إجمالية بلغت 124,96مليون جنيه.

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تنظيم عملية إحالة المرضى وإعادة توزيعهم لتلقي الخدمة بمستشفيات الغربية

وشدد محافظ الغربية على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريقا هاما وحيويا يخدم أهالي الغربية، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى ومدن المحافظة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

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