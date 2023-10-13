عضو بالتنسيقية: مصر لا تتأخر في استقبال الأشقاء العرب

أشاد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية، قائلا إن الكلمة بالأمس كانت تاريخية، وصادرة من زعيم تاريخي للدولة المصرية، والأمة العربية.



وأضاف "محمد إسماعيل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت تاريخي ومكان مميز، كما أنها تتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.



وأوضح أن الرئيس السيسي يدرك تماما الأبعاد الإنسانية، وأبعاد الأمن القومي المصري والعربي والدولي، متابعا: السيسي أكد أن مصر ملتزمة دائما وابدا بدعم القضية الفلسطينية.



وشدد على أن مصر لا تتوانى عن استقبال الأشقاء العرب، ولكن عملية تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، سيعمل على إنهاء القضية الفلسطينية.

