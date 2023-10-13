تعرف على مصير مشاركة أوباما أمام سموحة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مصير يوسف أوباما لاعب وسط الأبيض من اللحاق بمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن فرصة أوباما كبيرة في اللحاق بمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري، وشدد على أن اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الأمامية.

وكان يوسف أوباما غاب عن مباراة الزمالك السابقة أمام فريق البنك الأهلي، التي أقيمت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.