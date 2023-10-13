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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين.. والأمن يتصدى بقنابل الغاز.. فيديو

مظاهرات الاردن
مظاهرات الاردن

توجهت حشود كبيرة من المتظاهرين الأردنيين اليوم الجمعة، باتجاه الحدود مع فلسطين دعما لغزة رفضاً للعدوان الإسرائيلي.


وأفادت وسائل الإعلام المختلفة بأن الآلاف توجهوا باتجاه الحدود، رغم قمع قوات الأمن الأردنية لهم بقنابل الغاز وقطع الطرق عليهم؛ داعيا المتظاهرين الى الالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت بالوقفات والتجمعات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت الجموع الغفيرة من الأردنية المتضامنة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

 


وأشارت مصادر إلى أن السلطات الأردنية أغلقت ساحة "رأس العين" وسط العاصمة، والتي كان مقررا أن تنظم فيها مسيرة جماهيرية دعما لغزة ولمعركة "طوفان الأقصى".

كانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، منع التظاهر الجمعة في مناطق الأغوار والحدود، في ظل التفاعل مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الداخلية الأردنية، أنه وحرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح بها.

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