ضبط سيارة محملة بـ77 كرتونة سجائر بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبداخلها 77 كرتونة سجائر بإجمالى "38500" عبوة سجائر بدون مستندات أو فواتير تدل على مصدرها .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.