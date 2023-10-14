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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مشهد أكشن على طريق مدينة 6 أكتوبر بعدما ألقيت فتاة ممزقة الملابس من داخل سيارة مسرعة لتصاب بعدة إصابات.

شاهد الفيديو:

تلقت أجهزة الأمن بأكتوبر بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على فتاة وسط الشارع شاهدها تسقط من داخل سيارة تسير بسرعة فائقة.

وأضاف المبلغ أنه توجه نحوها فوجد بها عدة إصابات ومازالت على قيد الحياة، وبوصول رجال المباحث تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وترتدي ملابس ممزقة، وبها إصابات إثر سقوطها من داخل سيارة ملاكي تسير بسرعة فائقة.

شاهد الفيديو:

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