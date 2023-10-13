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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز القومي للترجمة يشارك في معرض شرم الشيخ للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض شرم الشيخ للكتاب و الذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.


يشارك المركز بمجموعة من أحدث إصداراته نذكر منها، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "بيولوجيا السعادة"، "كيف تحيا في رفاه"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "التدين والحراك في مصر"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "بول ريكور".

 

وكذلك "براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "حوار عن الحب"، "مغامرة المنهج"، "شرح الثورة الفرنسية"،"تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الحق في الكسل"، "بنية الشخصية"، "العقلانية الجديدة"، "المعرفة المستدامة"، "القرية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"،"الفتاة التي تزوجت أسدًا"، "تدبر الكبر"، "مدرسة الحمقى"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الزواج و الحداثة"،"وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "طه حسين من الشاطئ الاّخر"و"التصوير الحديث في مصر".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي بمعرض شرم الشيخ للكتاب ومحافظة جنوب سيناء اليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر

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