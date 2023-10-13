مستثمرو الطاقة: السيسي صاحب مشروع وطني ..وندعمه في الانتخابات الرئاسية

أكدت جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة (سيدا) دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد المهندس أيمن عبد الحليم هيبة المدير التنفيذي للجمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة (سيدا)، على ضرورة توعية المواطنين وتعريفهم بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن والأحداث المتسارعة في المنطقة، وهو أهم دوافع دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المشروع الوطني التي نسعى لأن يكمله، بعدما حرمت مصر على مدى سنوات طويلة بوأد أي قيام لدولة قوية متنوعة لها ثقلها وكلمتها، لا ترضخ ولا تنصاع لأي قوى.



وأكد هيبة،على أن مصر قادرة على تخطي المرحلة، ونحن في نعيم لا يشعر به إلا من سافر إلى الخارج وشاهد بأم عينه ما يحدث وكيف يروا عظمة مصر وقوة وقدرة رئيسها وحجم الإنجازات التي تمت في عهده.



وأوضح روماني حكيم نائب رئيس الجمعية، أن مصر في حاجة لرئيس مثل السيسي، مشيرا إلى أن الكلمة تفرق في بناء الأوطان، وما نشاهده على أرض الواقع يجعلنا نقف إلى جانب القيادة السياسية وندعمها بكل قوة للحفاظ على ما ننعم به من أمن واستقرار وتطور على جميع المستويات.





الرئيس السيسي يتعامل مع القضايا المختلفة بطرق فريدة

وأضاف حكيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه عبقرية فريدة ويتعامل مع كل الحالات ويقضي على جميع السلبيات، وعليه أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب على النخبة أن توعي عموم الشعب بأهمية تواجده على رأس السلطة.