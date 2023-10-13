محمود مسلم : ما يحدث في غزة انتهاك لكل معايير الإنسانية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن درجة التوعية لدى الشعب المصري كبيرة جدا، مؤكدا تعاطف كل المصريين مع غزة وفلسطين بشكل كبير جدا ولديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية وفي حكوماتها.

وأكد،مسلم ، خلال لقائه ببرنامج كلام فى السياسة، تقديم الإعلامى أحمد الطاهري، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المصريين متعاطفون مع القضية الفلسطينية، فهي ليست قضية مصرية ولا قضية اقليمية فقط، بل قضية إنسانية.

وأضاف، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث في غزة انتهاك لكل معاييرالانسانية.