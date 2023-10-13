ابتعد فورًا .. قوات الاحتلال تعتدي على طاقم قناة القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية لما يحدث في قطاع غزة، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين بعد الصلاة.

وقامت بعض قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتعدي على طاقم قناة القاهرة الإخبارية، وتم منعه من التصوير، وتوثيق ما يحدث، وظهر في الفيديو أنه يقول له أذهب.

وقامت مراسلة القاهرة الإخبارية بالنداء على المصور قائلة :" تعال يا نادر.. تعال.. وتم التحرك وترك المكان".

وظهر خلال البث انتشار لـ قوات الاحتلال الإسرائيلي، والخيالة، وكان هناك اطلاق لـ القنابل تجاه بعض الشباب الفلسطيني.

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الاتصال انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة في قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأوضح "الطاهري"، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، ويعرض على شاشة " إكسترا نيوز"، أن الشركة تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية أمنهم وسلامتهم، كما نوه إلى الاعتداء على أطقم القاهرة الإخبارية في القدس.