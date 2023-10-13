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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد النني .. لاعب جديد من آرسنال ينضم لـ منتخب مصر

محمد النني
محمد النني

شهدت قائمة منتخب مصر للشباب، تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الانجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

 
وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول الذي يقام بالإسماعيلية خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري. 


ويعد كامرون إسماعيل ثاني لاعب من أرسنال يرتدي منتخب مصر بعد محمد النني، نجم المنتخب الأول.


وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى :


في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.
الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.
الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.
الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.

مصر أرسنال النني منتخب مصر كامرون اسماعيل وائل رياض

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