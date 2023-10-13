من أبو ظبي .. تحرك إماراتي لدعم وإغاثة قطاع غزة

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 عن إطلاق حملة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة، تحت شعار "تراحم من أجل غزة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الحملة تهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.

وتأتي المبادرة الإماراتية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة “تراحم من أجل غزة" التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولامهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأوضحت "وام" أن الحملة تنطلق الأحد المقبل 15 أكتوبر الجاري، في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحا – 4 عصرا، على أن يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.