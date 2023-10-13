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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

صدى البلد

تعرض أحمد عبد الرحيم الشهير بـ "إيشو"، لاعب نادي الزمالك لحادث سير، أثناء عودته من التدريبات الجماعية للفريق.

ونشر إيشو صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث السير، وعلق عليها عليها عبر حسابه "إنستجرام": "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت كتبت لي عمرا جديدا فارزقني فيه لذة طاعتك وعبادتك واجعلني يا رب من عبادك الصالحين الشاكرين، ألف حمد وشكر ليك يا رب".

وأكد اللاعب أنه في حالة جيدة، ولا يوجد أي إصابات في جسده باستثناء كدمات نتيجة تعرضه لحادث السير.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه الإثنين المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري المصري الممتاز ب5 نقاط، من تعادلين مع بيراميدز (2-2) والمقاولون (1-1)، وفوز وحيد على البنك الأهلي (2-1).

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