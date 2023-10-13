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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يزف بشرى لجماهير القلعة البيضاء بشأن أوباما

أوباما
أوباما

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

وقال الدكتور محمد أسامة إن الأشعة اثبتت تحسن موضع الإصابة التي يعاني منها "أوباما" بشد في العضلة الأمامية.

 

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الأمور تسير بشكل جيد، وسيخضع اللاعب لفحص طبي عقب استئناف التدريبات لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

قياس أوزان 

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات أوزان على هامش تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك في ظل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، على أن يخضعون مجددا لقياسات أوزان من جديد عقب استئناف التدريبات.

قرار أوسوريو 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تعليمات خاصة 

حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزاملك على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى لاعبو الزمالك تقسيمة بين ثلاث فرق بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وشهدت التقسيمة التركيز على تواجد اللاعبين في مراكز معينة داخل الملعب دون الخروج منها، على أن يتم تمرير الكرة بشكل سريع وبالدقة المطلوبة.

راحة شيكابالا

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

جاء حصول "شيكابالا" على راحة في ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.

فقرة بدنية 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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