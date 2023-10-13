وزير الشباب يزور نادي الرياضات البحرية في الغردقة

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية في نادي الرياضات البحرية بالغردقة، رفقة قيادات الوزارة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن جهود الوزارة لرصد تقدم وجودة المرافق الرياضية في مصر.

خلال الجولة، أشار صبحي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على افتتاح العديد من مشروعات التطوير داخل الأندية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وقد شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة التي تلبي احتياجات الأعضاء بشكل فعّال.

وانطلقت الجولة في مدينة الغردقة، بإطلاق شارة انطلاق ماراثون رياضي، بمشاركة 1000 مشارك من 20 جنسية مختلفة، وتبع ذلك افتتاح وتكريم الفائزين في البطولة الإريقية الدولية المؤهلة لأولمبياد باريس.

وأعرب الوزير، عن سعادته بالمستوى المتميز للنادي، وأشاد بالجهود المبذولة في تطوير المرافق الرياضية بالمنطقة.

وأكد صبحي، أهمية توفير بيئة رياضية تحفز على ممارسة الرياضة، وتشجع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.