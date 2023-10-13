أستاذ تاريخ: الإخوان كانوا متفقين مع مخطط الاستيلاء على سيناء

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أنه منذ 1933 تركز جماعة الإخوان وحسن البنا على قضية غزة لأنهم كانوا متفقين مع المخطط الصهيوني فى الاستيلاء على سيناء.

وأضاف جمال شقرة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، حال كان هناك ضغط على أبناء الفلسطينيين بشأن التهجير يكون للداخل فقط وإلا ضياع القضية الفلسطينية بالكامل.

احتكاك بمعبر رفح

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس حال حدوث احتكاك بمعبر رفح مرة أخرى ستتحرك مصر، وهناك ضغط كبير على مصر.

وأكد الدكتور جمال شقرة هناك عقيدة شعبية وعلى مستوى القيادة بأنه لا تفريط في شبر واحد من الأرض؛ وتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بقوات من المارينز للمنطقة بهدف ردع أي قوى إقليمية تتدخل في الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.