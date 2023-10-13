عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ: الإخوان كانوا متفقين مع مخطط الاستيلاء على سيناء

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أنه منذ 1933 تركز جماعة الإخوان وحسن البنا على قضية غزة لأنهم كانوا متفقين مع المخطط الصهيوني فى الاستيلاء على سيناء.

وأضاف جمال شقرة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، حال كان هناك ضغط على أبناء الفلسطينيين بشأن التهجير يكون للداخل فقط وإلا ضياع القضية الفلسطينية بالكامل.

احتكاك بمعبر رفح

وتابع  أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس حال حدوث احتكاك بمعبر رفح مرة أخرى ستتحرك مصر، وهناك ضغط كبير على مصر.

 

وأكد  الدكتور جمال شقرة هناك عقيدة شعبية وعلى مستوى القيادة بأنه لا تفريط في شبر واحد من الأرض؛ وتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بقوات من المارينز للمنطقة بهدف ردع أي قوى إقليمية تتدخل في الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

الإعلامي مصطفى بكري الدكتور جمال شقرة القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية حسن البنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

ترشيحاتنا

في ضيافة حملة السيسي| خبير اقتصادي: نجهّز برنامجا يركز على التوازن الكلي

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف.. جهود مكثفة من الحكومة لمواجهة تقلبات المناخ

الاحتلال يمحو عائلة “شهاب”| استشهاد 44 فلسطينيا من أسرة واحدة.. أصغرهم رضيع 40 يوما

حملة السيسي لوفد الكيانات الشبابية: دوركم مهم في توعية المواطنين وتحقيق الإنجازات

البيت الأبيض: تحذير إسرائيل لسكان غزة صدر من دون علمنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ