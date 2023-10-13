حزب مصر أكتوبر: السيسي يبحث عن توفير حياة كريمة للمواطن المصري

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس السيسي منذ أن أطلق مبادرة حياة كريمة، وحدث تغيير كبير وواضح في قرى عديدة في صعيد مصر، وفي القرى بشكل عام، سواء من خلال البنية التحتية الذي شهدت طفرة كبيرة للغاية "القرى مكنش فيها مياه ولا صرف صحي، وقدرنا إننا نشتغل عليها من جديد بشكل آدمي، وإنشاء أماكن للمعيشة".

رئيس حزب مصر أكتوبر تتحدث عن الرئيس السيسي

وأضافت "مديح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المبادرات الصحية الخاصة بـ 100 مليون صحة، أو القضاء على فيروس سي، تؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تبحث عن حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابعت، أنه إذا تم النظر إلى ملف تخفيض الأسعار أيضا، مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار بنسبة 25%، فضلا عن العمل على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن المصري على الرغم من الازمة العالمية التي تواجه العالم أجمع في الفترة الماضية، وهو ما يدل على أهمية الرئيس السيسي بالمواطن المصري.

ودعت المواطنين بضرورة التواجد في الانتخابات الرئاسية والمشاركة بشكل طبيعي، إذ أن صوت كل مواطن أمانة وحق سياسي له، والنظر إلى الأحداث التي تدور حول العالم العربي، وما يتم تدبيره من الخارج إلى مصر.