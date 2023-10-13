جامعة السلطان قابوس تحصد المركز الأول بمسابقة «مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي» بمصر

فاز فريق من طلاب قسم الإعلام، بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، بجامعة السلطان قابوس، بالمركز الأول، في مسابقة "الابداع الإعلامي" التي تنظمها مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي بجمهورية مصر العربية، في فئة الأفلام الوثائقية وذلك عن فيلم بعنوان "cue"، للطلبة: أحمد الفارسي، ومحمد البلوشي، والعنود المسكرية، ورؤيا المقبالية، في تخصص الإذاعة والتلفزيون بجامعة السلطان قابوس، تحت إشراف الدكتور عبد الله الكندي أستاذ الصحافة ورئيس قسم الاعلام والدكتور إيهاب حمدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقسم.

وأعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الابداع الإعلامي على ثلاث مستويات محلية وعربية وأفريقية بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعاً.

وقالت الدكتورة لمياء محمود الرئيس التنفيذي بالمؤسسة ورئيس اللجنة الدائمة باتحاد الإذاعات العربية في تصريحات لها على موقع المؤسسة أن المسابقة شهدت هذا العام تطوراً نوعياً في المشروعات المقدمة حيث حرص عدد كبير من المتنافسين على ربط المنتج الإعلامي بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وآليات الواقع المعزز.

وأضافت الدكتورة لمياء أن المسابقة التي تعتبر الأكبر عربياً وإفريقياً أصبحت مساحة مهمة لتشجيع المواهب الإعلامية الشابة وتنمية قدراتهم من خلال الاحتكاك بأقرانهم والتنافس الإيجابي الذي خلق نوعاً من الحافز للتطور ليس على مستوى الطلبة فقط، بل على مستوى الكليات والأكاديميات التعليمية بشكل عام.

ومن جانبه أشار المستشار الإعلامي عبد الجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى أن المسابقة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورا كبيراً، حيث سيتم الإعلان عن توفير دعم لوجيستي مجاني لطلبة الإعلام لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات التخرج بشكل احترافي تشجيعاً لأصحاب الجهد الفائق.