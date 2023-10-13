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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"سلامة فريق العمل ونمط الشخصية" ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور هشام سعودي، واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب ندوة بعنوان " سلامة فريق العمل ونمط الشخصية" وحاضر فيها بسمة الصفتي "مديرة انياجرام واستشاري علاقات وطاقة حيوية معتمدة من الاميريكان بورد والمنظمة الدولية للتدريب".

وناقشت الندوة المقصود بالانياجرام ونمطها وشكلها ومراكز التحكم الرئيسية والمشاعر الرئيسية المسيطرة عليها.

في البداية رحب المهندس محمد فتح الباب "رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة" بالسادة الحضور وقدم الشكر للدكتور محمد هشام سعودي على دعمه الدائم لجميع لجان النقابة وإتاحته الفرصة على ممارسة كافة الأنشطة في مختلف الأصعدة.

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ثم بدأت الأستاذة بسمة الصفتي حديثها عن محاور الندورة وعن الانياجرام وأنماط الشخصية التسعة ومراكز التحكم للأنماط المختلفة والمشاعر المسيطرة عليها ومسميات الأنماط التسعة، وكيفية خلق بيئة مناسبة للعمل عن طريق تكوين فريق العمل وطرق التعامل معهم على الرغم من اختلافهم في الانماط.

في الختام كرم المهندس محمد فتح الباب الأستاذة بسمة الصفتي ، شاكراً جهودها على ما قدمته خلال الندوة وأبدى الحضور إعجابهم بالندوة وصرح فتح الباب انه خلال الفترة القادمة سيسعى لاستمرار مثل هذه الفعاليات.

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