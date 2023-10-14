رضا شحاتة: تراجع محمد صلاح في مباراة زامبيا يعود لسببين

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات لاعب الأهلي السابق رضا شحاتة، عبر حسابه بموقع فيسبوك .



وكتب شوبير:"رضا شحاتة"أعتقد أن تراجع أداء محمد صلاح في مباراة مصر وزامبيا يعود لسببين الأول نفسيا والثاني بدنيا، ولكن خبراته تجعله قادرًا على تحمل أي ضغوط"



حقق منتخب مصر الفوز على زامبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس وديًا ، على ستاد هزاعبن زايد بالأمارات، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تنتظره مواجهة أخرى ودية مرتقبة ثانية أمام الجزائر، يوم الإثنين المقبل، في الإمارات.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة التي تضم غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وذلك برصيد15 نقطة.