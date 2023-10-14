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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبلغ رعاياها من أصل فلسطيني بفتح معبر رفح اليوم للمغادرة إلى مصر

معبر رفح
معبر رفح

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة أبلغت عددًا من الأمريكيين من أصل فلسطيني أن معبر رفع قد يفتح أبوابه عصر اليوم، وأن بإمكانهم العبور إلى مصر من قطاع غزة.

ونقلت الشبكة عن رسالة بعثها مكتب إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أفراد أسر بعض الفلسطينيين الأمريكيين، قولها: ""نحن نتفهم أن الوضع الأمني ​​صعب، ولكن إذا كنت ترغب في مغادرة غزة، فقد ترغب في الاستفادة من هذه الفرصة".

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "سي.إن.إن" إن الوزارة "تبحث هذا الأمر بشكل مكثف مع الجانب المصري والإسرائيلي"، مضيفًا: "ا نعمل مع شركائنا الإسرائيليين والمصريين لإنشاء ممر إنساني آمن لسكان غزة الذين يحاولون الفرار من هذه الحرب ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل القطاع".

وكانت إسرائيل قد أمرت الجمعة سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبًا، في إجراء قوبل بإدانة عربية وإقليمية، فيما أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وستكون له تبعات "مدمّرة"، مع دخول الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة يومها الثامن وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.
 

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