لمواجهة نوبات تلوث الهواء.. قيادات البيئة تطارد حرائق قش الأرز بـ5 محافظات

تواصل قيادات وزارة البيئة متابعتها لعمل محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها.

وفي هذا الإطار قام كل من الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، وياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بـ 5 محافظات هي القليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولة ميدانية بمحاور المنظومة فى نطاق محافظات القليوبية والغربية وكفر الشيخ، حيث تبين وجود حرق فى حشائش بجوار الدائرى نطاق مدينة بهتيم، وبمشاركة حسام أمين مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة وبالتنسيق مع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تم السيطرة على الموقع، كما تم رصد عدة حرائق مخلفات زراعية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم التنسيق مع المحافظة، والتواصل مع الدفاع المدني وإرسال عربات الإطفاء للسيطرة على الحرائق.

ورافق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الجولة المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد قطب مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، وممثلي مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

كما قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية بجولة تم خلالها المرور على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظات القليوبية والمنصورة والشرقية، حيث تم رصد بعض الحرائق للمخلفات الزراعية، مشيرًا إلى التعامل معها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم عمل عدد من اللقاءات التوعوية للمزارعين بنطاق تلك المحافظات لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد ، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

وأشار صلاح إلى استجابة الكثير من المزارعين وقيامهم بتجميع القش ودرسه للاستفادة منه، كما شهدت عدة مناطق استقرار الوضع بها عما كانت الأسبوع الماضي، نظرًا لتكثيف الجهود والتواجد المستمر للمحاور وحملات التوعية التي تمت من قبل الوزارة.

وخلال جولة ياسر عبد الله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات، في نطاق محافظة البحيرة بطريق دمنهور تبين وجود بعض الحرائق لهيش وبوص علي طول مصرف قرية السبعين بإيتاي البارود، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها والسيطرة عليها بالإطفاء بالتعاون مع الحمايه المدينة بالمحافظة.

وتضمنت الجولة أيضاً المرور على مكان تجميع المخلفات بنها كفر سعد، حيث تم التوجيه للمحافظة بضرورة عملية الرفع ونقلها لمدفن العبور على أن يتم متابعة ذلك.

كما أشار إلى التعامل مع عدد من حرائق قش أرز بطول طريق كفر الزيات طنطا والسيطرة عليها بالإطفاء الكامل بالتنسيق مع الحمايه المدنية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محاضر للمخالفين.